Скончался сатирик, который писал монологи Петросяну, Степаненко и Гальцеву

Сатирик являлся автором сценариев для ряда популярных развлекательных программ, среди которых «Кабачок “13 стульев”», «Смехопанорама», «Аншлаг», «Спокойной ночи, малыши» и «Голубой огонек». Кроме того, он создал большое количество фельетонов, сценок, пародий и монологов, которые исполняли ведущие юмористы своего времени: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Николай Лукинский, Ефим Шифрин, Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Елена Воробей, Аркадий Райкин, Клара Новикова и многие другие.