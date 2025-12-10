Ричмонд
Полицейские задержали с поличным закладчицу наркотиков в Иркутске

25-летняя девушка пыталась спрятать вещества возле административного здания.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 10 декабря. 25-летняя жительница Иркутска пыталась спрятать вещества возле административного здания. Сотрудники ППС обратили внимание на подозрительную девушку, которая копошилась в снегу. После правоохранители подошли к незнакомке для проверки документов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, девушка нервничала и пыталась что-то спрятать около забора охраняемого здания. Сотрудники полиции попросили ее продемонстрировать содержимое сумки, внутри которой оказалось 30 свертков с наркотическим веществом общей массой свыше 100 г.

Как выяснили стражи порядка, девушка подрабатывает «закладчицей». В ее телефоне оказалась информация еще о трех тайниках с наркотиками. Дома у подозреваемой изъяли еще 50 свертков с аналогичным веществом.

В настоящий момент предполагаемые наркотические вещества направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального главка полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

Ранее сообщалось, что Саянский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 3 ст. 288.1 УК РФ и двух преступлений по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).