Полицейские задержали с поличным закладчицу наркотиков в Иркутске

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, девушка нервничала и пыталась что-то спрятать около забора охраняемого здания. Сотрудники полиции попросили ее продемонстрировать содержимое сумки, внутри которой оказалось 30 свертков с наркотическим веществом общей массой свыше 100 г.