Полицейские задержали с поличным закладчицу наркотиков в Иркутске

IrkutskMedia, 10 декабря. 25-летняя жительница Иркутска пыталась спрятать вещества возле административного здания. Сотрудники ППС обратили внимание на подозрительную девушку, которая копошилась в снегу. После правоохранители подошли к незнакомке для проверки документов.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, девушка нервничала и пыталась что-то спрятать около забора охраняемого здания. Сотрудники полиции попросили ее продемонстрировать содержимое сумки, внутри которой оказалось 30 свертков с наркотическим веществом общей массой свыше 100 г.
Как выяснили стражи порядка, девушка подрабатывает «закладчицей». В ее телефоне оказалась информация еще о трех тайниках с наркотиками. Дома у подозреваемой изъяли еще 50 свертков с аналогичным веществом.
В настоящий момент предполагаемые наркотические вещества направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального главка полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.
