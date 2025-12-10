Три года тюрьмы получил новосибирец за попытку обмануть омского пенсионера

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего ранее судимого жителя Новосибирской области. Следствием было установлено, что данный гражданин принял активное участие в преступлении, совершенном в августе 2025 года. Тогда пожилой житель Омска был обманут незнакомыми собеседниками, позвонившими ему по телефону. Пенсионер, следуя указаниям мошенников, снял со счета 775 тысяч рублей в целях дальнейшей передачи курьеру. Этим курьером и выступил новосибирец, которого задержали омские полицейские при попытке забрать деньги у пенсионера.