Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в блоге в MAX.

10 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 дронов ликвидировали над территорией Брянской области.

Днем ранее системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов ВСУ в небе над регионами России. Тогда 21 вражеский беспилотник сбили над Брянской областью.

9 декабря вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил, что число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Чебоксары увеличилось до 14. Он также заявил, что экстренные службы оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения.

