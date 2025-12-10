Свердловчанка, осужденная по нацистской статье, осталась на свободе

По материалам дела, инцидент произошел в августе этого года у мемориала в Ирбите. Бурундукова, по данным суда, поднялась на гранитные плиты комплекса, после чего использовала пламя Вечного огня для прикуривания. Ее действия заметили очевидцы, о произошедшем сообщили в правоохранительные органы. Впоследствии запись с места происшествия была приобщена к материалам уголовного дела.