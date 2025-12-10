Ричмонд
Силы ПВО уничтожили четвёртый за утро летевший на Москву БПЛА

ВСУ продолжают попытку атаки на Москву, силами противовоздушной обороны уничтожен уже четвёртый за утро БПЛА. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал чиновник в телеграм-канале.

До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала. Позже сбили ещё два БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше