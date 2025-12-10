Свердловскому медику позвонили из ФСБ через 15 минут после поиска экстремистских материалов

Сам Глухих в суд не пришел, так как находится на больничном — по словам юриста, из-за стресса, связанного с делом, его клиенту понадобилась помощь врача-психиатра. Он замкнулся в себе и не выходит из дома из-за сильных переживаний. В ходе заседания Сергей Барсуков обратился с ходатайством о вызове в качестве свидетелей по делу сотрудников ФСБ, а также полицейских, проводивших обыск у Глухих.