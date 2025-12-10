Свердловскому медику позвонили из ФСБ через 15 минут после поиска экстремистских материалов

Жителю Каменска-Уральского, которого судят за поиск экстремистских материалов, позвонили из ФСБ сразу же после того, как он забил в поисковике «Азов»*. Это выяснилось в ходе судебного заседания, передает корреспондент ЕАН.
«Он ехал в автобусе 16 маршрута, возле дома на Алюминиевой, 6 Сергей Глухих вошел в интернет и пошел искать изображение шеврона “Азова”*. Уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ», — заявил его защитник Сергей Барсуков.
Сам Глухих в суд не пришел, так как находится на больничном — по словам юриста, из-за стресса, связанного с делом, его клиенту понадобилась помощь врача-психиатра. Он замкнулся в себе и не выходит из дома из-за сильных переживаний. В ходе заседания Сергей Барсуков обратился с ходатайством о вызове в качестве свидетелей по делу сотрудников ФСБ, а также полицейских, проводивших обыск у Глухих.
Вину свою Сергей Глухих не признает, у него не было умысла искать что-то запрещенное законом. Юрист настаивает, что в момент задержания на подзащитного оказывалось психологическое давление. Сторона защиты написала обращения в ФСБ и главе свердловского полицейского главка Александру Мешкову. Заседание продолжается.
Напомним, в Каменске-Уральском 20-летнего сотрудника медицинского учреждения обвинили в преднамеренном поиске экстремистских материалов в интернете. Мужчина может стать первым человеком в регионе, привлеченным к ответственности по этой статье, которая вступила в силу 1 сентября. Его юрист рассказал, что медик случайно наткнулся, листая ленту в соцсетях, на пост про запрещенные организации — «Азов»* и «Русский добровольческий корпус»** — посмотрел, полистал и забыл. А оператор сотовой связи зафиксировал это и сообщил в правоохранительные органы. Позднее из протокола убрали вторую организацию, оставив только «Азов», уточнил Барсуков.
Сергей Барсуков отмечает, что молодой человек активно участвовал в патриотических мероприятиях своего учебного заведения. На первом судебном заседании юрист подал ходатайство о вызове на допрос сотрудников правоохранительных органов, проводивших расследование. На втором заседании Барсуков обратил внимание суда на некачественность представленных материалов и отсутствие доказательств вины его подзащитного. Суд согласился с доводами защиты и вернул дело на доработку правоохранительным органам.
*Батальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
** «Русский добровольческий корпус» — запрещенная в России террористическая организация.