В Минэнерго предупредили о возможных отключениях электричества в ряде регионов

Как только установка нового ротора будет завершена, электростанция вновь заработает на полную мощность, и временные меры по отключению электричества прекратятся. Однако Минэнерго не уточняет, в каких именно регионах и в какие даты возможны перебои с электричеством. Одно ясно — режим «энергетической экономии» в некоторых частях страны может продлиться около месяца.