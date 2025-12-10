В Минэнерго предупредили о возможных отключениях электричества в ряде регионов

Почему отключают электричество?
Причин у энергетиков сразу несколько. Главная из них — внеплановый ремонт на крупной тепловой электростанции в Сырдарьинской области, недавно построенной и введённой в эксплуатацию саудовской компанией ACWA Power.
На газовой турбине № 2 этой станции была выявлена серьёзная неисправность ротора. Для быстрого устранения проблемы новый ротор был изготовлен японской компанией Mitsubishi и доставлен 8 декабря специальным рейсом в международный аэропорт Ташкента. Установка весом 114 тонн была незамедлительно переправлена на электростанцию. Все работы проводятся с участием министерств, инвесторов, подрядчиков и технологических партнёров. Монтаж и пусконаладочные работы займут примерно месяц.
Для компенсации выбывшей мощности сейчас используются резервные энергоблоки и недавно введённые в эксплуатацию станции. Однако в зимний период выработка электроэнергии на солнечных станциях упала из-за облачной погоды и коротких световых дней. Это также влияет на общий энергетический баланс и вынуждает министерство идти на временные ограничения.
Как только установка нового ротора будет завершена, электростанция вновь заработает на полную мощность, и временные меры по отключению электричества прекратятся. Однако Минэнерго не уточняет, в каких именно регионах и в какие даты возможны перебои с электричеством. Одно ясно — режим «энергетической экономии» в некоторых частях страны может продлиться около месяца.
Жителям остаётся только набраться терпения и заранее готовиться к возможным перебоям с электричеством в вечерние часы. Как обычно, всю ответственность за неудобства министерство предпочло разделить между погодой, техническими сбоями и вынужденными мерами ради «стабильности и безопасности».