В Ташкенте водитель электробуса сбил насмерть пешехода

Vaib.uz (Узбекистан. 9 декабря). В Мирабадском районе Ташкента произошло очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По словам очевидцев, электробус Yutong сбил женщину, переходившую дорогу. Инцидент произошёл на улице Ислама Каримова примерно в 22:30.

Как сообщили в УБДД, водитель электробуса Yutong совершил наезд на пешехода (пол не уточняется). От удара пешеход оказался на встречной полосе, где его также сбил автомобиль марки Haval.

В результате двойного наезда пешеход получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Стоит отметить, что в этот вечер на дорогах Ташкента были сложные погодные условия — шел дождь, видимость была плохой. В подобных условиях и водителям, и пешеходам необходимо проявлять особую осторожность и строго соблюдать правила дорожного движения.