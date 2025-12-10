В Ташкенте водитель электробуса сбил насмерть пешехода

Как сообщили в УБДД, водитель электробуса Yutong совершил наезд на пешехода (пол не уточняется). От удара пешеход оказался на встречной полосе, где его также сбил автомобиль марки Haval.
В результате двойного наезда пешеход получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
Стоит отметить, что в этот вечер на дорогах Ташкента были сложные погодные условия — шел дождь, видимость была плохой. В подобных условиях и водителям, и пешеходам необходимо проявлять особую осторожность и строго соблюдать правила дорожного движения.