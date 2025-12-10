Фортепиано упало на 11-летнего школьника в Приморье

В одной из школ Дальнереченска Приморского края на 11-летнего ученика во время перемены упало фортепиано. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел днем 10 декабря. По их данным, ребенок получил травмы и был госпитализирован.
В Telegram-канале прокуратуры добавили, что начата проверка, в ходе которой дадут оценку действиям и бездействию должностных лиц, отвечающих за безопасность учеников и соблюдение требований по охране жизни и здоровья детей.
Ранее девочке зажевало руку на эскалаторе торгового центра в приморском городе Фокино.
В августе текущего года произошел похожий инцидент в Екатеринбурге. Двухлетнему мальчику оторвало кисть руки после попадания в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл». Ребенок держался за поручень, оступился и упал. После чего руку зажало между ступенями и перилами. По данным очевидцев, его мама отвлеклась на телефон во время нахождения на эскалаторе.
В ноябре под мальчиком провалился пол в ТЦ, когда он пошел на первый этаж, чтобы забрать упавшую вещь своей подруги.