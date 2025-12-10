Фортепиано упало на 11-летнего школьника в Приморье

В августе текущего года произошел похожий инцидент в Екатеринбурге. Двухлетнему мальчику оторвало кисть руки после попадания в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл». Ребенок держался за поручень, оступился и упал. После чего руку зажало между ступенями и перилами. По данным очевидцев, его мама отвлеклась на телефон во время нахождения на эскалаторе.