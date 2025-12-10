Экстренно тормозил: в Магнитогорске водитель легковушки устроил массовое ДТП с трамваем

В Магнитогорске Челябинской области первый серьезный снегопад сезона привел к массовому ДТП. Инцидент произошел на проспекте Ленина у остановки «Цирк». Как рассказали в ГАИ, 40-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, не учел дорожные условия при экстренном торможении, въехал в Audi A6, остановочное ограждение и трамвай.
— В результате ДТП автомобили и трамвайный вагон, находившийся на остановке получили механические повреждения, — добавили в пресс-службе ведомства.
В отношении виновника ДТП составлен административный протокол по статье о повреждении дорожных сооружений. Также ему предстоит компенсировать ущерб трамвайному депо за простой транспорта. В Госавтоинспекции напомнили, что в снегопад тормозной путь автомобиля резко возрастает, и призвали водителей соблюдать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров.