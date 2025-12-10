Экстренно тормозил: в Магнитогорске водитель легковушки устроил массовое ДТП с трамваем

В Магнитогорске Челябинской области первый серьезный снегопад сезона привел к массовому ДТП. Инцидент произошел на проспекте Ленина у остановки «Цирк». Как рассказали в ГАИ, 40-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, не учел дорожные условия при экстренном торможении, въехал в Audi A6, остановочное ограждение и трамвай.