Фигурант дела Долиной умер до решения суда о взыскании с него денег

Лариса Долина перевела под воздействием мошенников деньги подозреваемому.
Таксист из Йошкар-Олы, которого подозревали в участии в мошеннической схеме с покупкой квартиру певицы Ларисы Долиной, не дожил до решения суда. Об этом сообщают СМИ.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счёта… открыт в АО… 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счёту Келдыбаева А. В. следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 млн рублей, 27.06.2024 — 10 млн рублей, назначение платежа — оплата услуг», — сообщается в решении суда. Текст приводит издание RT. В решении также отмечено, что подозреваемый умер, а производство по делу, части которого касаются Келдыбаева, прекращено.
Ранее Лариса Долина из-за действий мошенников чуть не утратила право собственности на квартиру, расположенную в центральной части Москвы. Ранее в материалах дела было отмечено, что под влиянием посторонних лиц артистка думала, что участвует в специальной операции по задержанию особо опасных преступников.