Собянин сообщил об уничтожении четвертого беспилотника на подлёте к Москве

До этого Минобороны заявило, что российские военные за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа. По данным ведомства, 16 из них сбили в Брянской области, два — в Калужской, ещё по одному — в Белгородской области и в Московском регионе.