Собянин сообщил об уничтожении четвертого беспилотника на подлёте к Москве

Системы ПВО последовательно сбили несколько дронов, летевших в сторону столицы, а места падения обломков проверяют экстренные службы.

Четвёртый беспилотник, направлявшийся к Москве, был уничтожен средствами ПВО. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Собянин информировал о ликвидации трёх других дронов: первый и второй были сбиты в 08:02 и 08:16 мск, о третьем мэр сообщил в 08:27. Все аппараты двигались в сторону московского региона.

До этого Минобороны заявило, что российские военные за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа. По данным ведомства, 16 из них сбили в Брянской области, два — в Калужской, ещё по одному — в Белгородской области и в Московском регионе.

