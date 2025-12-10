Ричмонд
В Челябинске сотрудницу Россельхознадзора и коммерсанта осудят за взятки

Чиновнице вменяют систематическое получение взяток за незаконную выдачу фитосанитарных документов.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней экс-начальника отдела надзора за карантином растений Россельхознадзора и 41-летнего представителя коммерческой фирмы, занимающейся продажей овощей и фруктов. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, с октября 2022 по октябрь 2023 года чиновница получила от предпринимателя взятки: сначала в виде дорогого мобильного телефона и ноутбука, а затем — денежные суммы в размере более 2,5 миллионов рублей.

Взамен она ускоряла оформление и выдачу фитосертификатов на партии продукции, пересекающей границу России, без проведения положенной проверки. Также ей вменяют легализацию преступных доходов.

Предпринимателя обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Для обеспечения гражданского иска на имущество фигурантов наложен арест на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.