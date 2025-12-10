В Челябинске будут судить VIP-сотрудницу Россельхознадзора и торговца овощами

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего заместителя начальника отдела надзора за обеспечением карантина растений, качества зерна и семенного контроля по Челябинской области Уральского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), а также 41-летнего представителя одной из коммерческих организаций, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.