В гараже обнаружили мертвого мужчину: в башкирской деревне произошел жуткий пожар

Вчера, 9 декабря, в Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар, в результате которого погиб человек. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, инцидент произошел поздно вечером на улице Центральной в деревне Золотоношка.
По прибытии пожарных подразделений, огнем был охвачен кирпичный гараж размером 6 на 10 метров. В ликвидации пожара участвовали как силы МЧС, так и добровольная пожарная команда Никольского сельсовета. Во время тушения в строении был обнаружен погибший 58-летний мужчина.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте начали работу следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
