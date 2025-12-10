В гараже обнаружили мертвого мужчину: в башкирской деревне произошел жуткий пожар

По прибытии пожарных подразделений, огнем был охвачен кирпичный гараж размером 6 на 10 метров. В ликвидации пожара участвовали как силы МЧС, так и добровольная пожарная команда Никольского сельсовета. Во время тушения в строении был обнаружен погибший 58-летний мужчина.