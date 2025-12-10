Торговый центр «Баянгол» горит в Улан-Удэ, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирске произошёл крупный пожар в здании педагогического колледжа. По данным МЧС, возгорание началось на третьем этаже и перешло на кровлю. Спасатели успели эвакуировать 670 учащихся. Для тушения были привлечены 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную.