В региональной столице произошел крупный пожар

Подобные происшествия с эвакуацией ТЦ в последнее время фиксируются и в других регионах. Так, в ноябре, в Екатеринбурге из торгового центра «Мега» вывели посетителей из ‑за срабатывания пожарной сигнализации, однако тогда МЧС сообщало, что возгорания не было и тревога оказалась ложной.