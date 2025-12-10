В Петербурге накрыли брачный бизнес по легализации мигрантов. Создано как минимум 20 «семей»

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Был задержан 44-летний организатор схемы, злоумышленник полностью координировал процесс незаконной легализации иностранцев. Также он выступал в роли «свахи». Вместе с пока неизвестными преступник приискивал женщин, готовых вступить в брак с приезжим за вознаграждение. После заключения фиктивного брака оформлялся полный пакет документов для передачи в уполномоченные органы.
Поймали и фиктивных невест — пятерых горожанок и одну жительницу Всеволожска от 25 до 59 лет. Создано как минимум 20 «семей». «Невестам» избрали подписку о невыезде.