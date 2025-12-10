В Петербурге накрыли брачный бизнес по легализации мигрантов. Создано как минимум 20 «семей»

Был задержан 44-летний организатор схемы, злоумышленник полностью координировал процесс незаконной легализации иностранцев. Также он выступал в роли «свахи». Вместе с пока неизвестными преступник приискивал женщин, готовых вступить в брак с приезжим за вознаграждение. После заключения фиктивного брака оформлялся полный пакет документов для передачи в уполномоченные органы.