Омича убили за внешний вид и аморальное поведение

В Омске направлено в суд уголовное дело по факту убийства мужчины. Уголовником стал ранее не судимы 60-летний житель Ленинского округа, совершивший тяжкое преступление из-за внешнего вида и аморального поведения своей жертвы.
Прокуратура Ленинского округа города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя — он обвиняется по статье «Убийство». Драма произошла в вечернее время 30 июля 2025 года. Пожилой мужчина вступил в конфликт со своим соседом, предъявляя ему претензии по внешнему виду и аморальному поведению. Страсти диалога вышли из-под контроля, и дедушка схватился за нож, как за последний аргумент в своем споре.
Удар в область груди, нанесенный обвиняемым своему соседу, оказался смертельным. Чтобы скрыть причастность к совершению преступления мужчина только через три дня сообщил в правоохранительные органы о появлении трупного запаха из комнаты убитого им омича. Уголовное дело направлено в суд, санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.