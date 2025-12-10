Омича убили за внешний вид и аморальное поведение

Прокуратура Ленинского округа города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя — он обвиняется по статье «Убийство». Драма произошла в вечернее время 30 июля 2025 года. Пожилой мужчина вступил в конфликт со своим соседом, предъявляя ему претензии по внешнему виду и аморальному поведению. Страсти диалога вышли из-под контроля, и дедушка схватился за нож, как за последний аргумент в своем споре.