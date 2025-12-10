В Приморье на 11-летнего школьника рухнуло фортепиано

На 11-летнего ученика в школе города Дальнереченска упало фортепиано. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.
Инцидент произошёл во время перемены. Школьник получил травмы и был доставлен в больницу. Прокуратура региона начала проверку обстоятельств случившегося.
Будет дана оценка действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности детей и соблюдению норм охраны их жизни и здоровья, добавили в ведомстве. Позже Следком уточнил, что инструмент опрокинули дети, которые активно играли на перемене. Фортепиано упало на одного из них и травмировало школьника.