В Приморье на 11-летнего школьника рухнуло фортепиано

В Дальнереченске школьник получил травмы и был госпитализирован после падения на него фортепиано.

Источник: Аргументы и факты

На 11-летнего ученика в школе города Дальнереченска упало фортепиано. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

Инцидент произошёл во время перемены. Школьник получил травмы и был доставлен в больницу. Прокуратура региона начала проверку обстоятельств случившегося.

Будет дана оценка действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности детей и соблюдению норм охраны их жизни и здоровья, добавили в ведомстве. Позже Следком уточнил, что инструмент опрокинули дети, которые активно играли на перемене. Фортепиано упало на одного из них и травмировало школьника.