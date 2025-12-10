В ХМАО поймали банду, провернувшую схему с криптовалютой почти на 100 млн рублей. Видео

По версии следствия, участники группы обналичивали деньги, удерживая комиссию в размере от трех до 15 процентов. После этого они конвертировали средства в криптовалюту и переводили их своим кураторам. Также установлено, что приобретенные банковские карты использовались для совершения дистанционных хищений на территории страны.