В Улан-Удэ вспыхнул пожар в ТЦ: что известно

В торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ произошел крупный пожар: из здания эвакуировали около 50 человек, пятерым понадобилась медицинская помощь. Огонь быстро распространяется по этажам, на месте работают пожарные расчеты. Что известно о ЧП— в материале URA.RU.

В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре.

Как начался пожар.

По данным МЧС, возгорание предположительно возникло на втором этаже. Корреспондент «Ариг Ус» передает, что огонь вскоре поднялся выше и охватил три этажа здания. Очевидцы говорят, что перед пожаром раздался хлопок, после чего пламя распространилось по вентиляции и ушло на крышу.

Сколько сил задействовано.

Для тушения привлечены 39 пожарных и 14 единиц техники. Спасатели продолжают локализацию возгорания, сообщает МЧС.

Что происходит вокруг ТЦ.

Всех посетителей и сотрудников эвакуировали. Движение в районе затруднено: на улице Геологической отключили светофоры, из-за чего образовался крупный затор, пишут местные СМИ.