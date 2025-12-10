В Улан-Удэ вспыхнул пожар в ТЦ: что известно

По данным МЧС, возгорание предположительно возникло на втором этаже. Корреспондент «Ариг Ус» передает, что огонь вскоре поднялся выше и охватил три этажа здания. Очевидцы говорят, что перед пожаром раздался хлопок, после чего пламя распространилось по вентиляции и ушло на крышу.