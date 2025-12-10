В Улан-Удэ вспыхнул пожар в ТЦ: что известно

В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре.
В торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ произошел крупный пожар: из здания эвакуировали около 50 человек, пятерым понадобилась медицинская помощь. Огонь быстро распространяется по этажам, на месте работают пожарные расчеты. Что известно о ЧП— в материале URA.RU.
Как начался пожар.
По данным МЧС, возгорание предположительно возникло на втором этаже. Корреспондент «Ариг Ус» передает, что огонь вскоре поднялся выше и охватил три этажа здания. Очевидцы говорят, что перед пожаром раздался хлопок, после чего пламя распространилось по вентиляции и ушло на крышу.
Сколько сил задействовано.
Для тушения привлечены 39 пожарных и 14 единиц техники. Спасатели продолжают локализацию возгорания, сообщает МЧС.
Что происходит вокруг ТЦ.
Всех посетителей и сотрудников эвакуировали. Движение в районе затруднено: на улице Геологической отключили светофоры, из-за чего образовался крупный затор, пишут местные СМИ.