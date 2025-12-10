В Улан-Удэ загорелся торговый центр: есть пострадавшие

В Улан-Удэ горит ТЦ «Баянгол», эвакуировались 50 человек. Пятерым потребовалась медпомощь. Об этом сообщил штаб МЧС по региону.
«Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в торговом центре “Баянгол” на улице Терешковой в Улан-Удэ», — говорится в сообщении.
Сообщается, что на момент прибытия экстренных служб пятеро обратились за медицинской помощью. Их госпитализировали для более точного анализа состояния. Отмечается, что на тушении торгового центра в Улан-Удэ работает 39 человек и 14 единиц техники.
Ранее KP.RU сообщил, что в воскресенье, 7 декабря, на Ямале выгорел торговый центр. Огонь быстро распространился на 500 квадратных метров. Сотрудники МЧС старались как можно скорее справиться с возгоранием, но все было тщетно. Никто в пожаре не пострадал.