В Улан-Удэ загорелся торговый центр: есть пострадавшие

Ранее KP.RU сообщил, что в воскресенье, 7 декабря, на Ямале выгорел торговый центр. Огонь быстро распространился на 500 квадратных метров. Сотрудники МЧС старались как можно скорее справиться с возгоранием, но все было тщетно. Никто в пожаре не пострадал.