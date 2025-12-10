У экс-главы сибирского Росприроднадзора изъяли активы на 300 млн рублей

Суд постановил конфисковать обширный перечень имущества, происхождение которого экс-чиновник не смог подтвердить легальными доходами. В списке значатся восемь зарубежных квартир — в Турции, Грузии и Таиланде, а также 13 транспортных средств, жилой дом и три земельных участка. Кроме того, Фролов лишился бизнеса: у него забрали 100% долей в «Алтайской транспортной компании».