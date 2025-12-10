Ричмонд
У экс-главы сибирского Росприроднадзора изъяли активы на 300 млн рублей

У бывшего чиновника Росприроднадзора Андрея Фролова конфисковали имущество на 300 млн рублей. Суд изъял 13 машин, компанию и недвижимость, в том числе 8 квартир в Турции, Грузии и Таиланде.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Стоимость изъятых активов превышает 300 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд постановил конфисковать обширный перечень имущества, происхождение которого экс-чиновник не смог подтвердить легальными доходами. В списке значатся восемь зарубежных квартир — в Турции, Грузии и Таиланде, а также 13 транспортных средств, жилой дом и три земельных участка. Кроме того, Фролов лишился бизнеса: у него забрали 100% долей в «Алтайской транспортной компании».

Генпрокуратура подсчитала, что за 22 года госслужбы Фролов потратил 347 млн рублей. Эти расходы многократно превысили его легальные доходы. Ведомство выяснило, что чиновник вел теневой бизнес в нарушение закона, хотя официально никогда не числился предпринимателем.

Помимо гражданского иска об изъятии активов, Андрей Фролов проходит обвиняемым по уголовному делу. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Рассматривать дело по существу будет Центральный районный суд Кемерово.