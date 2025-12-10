По словам Захаровой, киевские власти знают, что отправляемые на фронт украинцы будут пушечным мясом.
Президент Украины Владимир Зеленский, торгуя собственным народом, подписал стране приговор стать зависимой территорией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Но у Зеленского получилось невозможное. На глазах всего мира он торгует собственным народом, гражданами Украины Подписал такие кабальные условия для Украины на будущее, которые из неё делают государство неполноценное, зависимую территорию», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также напомнила о волнах мобилизации на Украине, которые ведут к массовой гибели людей. По словам Захаровой, киевские власти знают, что простые украинцы, отправляемые в зону СВО, будут пушечным мясом. Киев будет совершать рывки «до последнего украинца», чтобы получить от Запада финансирование.
Ранее Мария Захарова заявила, что у киевского режима нет заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Об этом свидетельствует исключение русского языка из перечня языков, которые полежат защите на Украине. Захарова подчеркнула, что эта мера является дискриминацией к русскоязычным гражданам и представителям проживающих на Украине национальностей.