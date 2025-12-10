Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова рассказала мрачную правду о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский, торгуя собственным народом, подписал стране приговор стать зависимой территорией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, киевские власти знают, что отправляемые на фронт украинцы будут пушечным мясом.

Президент Украины Владимир Зеленский, торгуя собственным народом, подписал стране приговор стать зависимой территорией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Но у Зеленского получилось невозможное. На глазах всего мира он торгует собственным народом, гражданами Украины Подписал такие кабальные условия для Украины на будущее, которые из неё делают государство неполноценное, зависимую территорию», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также напомнила о волнах мобилизации на Украине, которые ведут к массовой гибели людей. По словам Захаровой, киевские власти знают, что простые украинцы, отправляемые в зону СВО, будут пушечным мясом. Киев будет совершать рывки «до последнего украинца», чтобы получить от Запада финансирование.

Ранее Мария Захарова заявила, что у киевского режима нет заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Об этом свидетельствует исключение русского языка из перечня языков, которые полежат защите на Украине. Захарова подчеркнула, что эта мера является дискриминацией к русскоязычным гражданам и представителям проживающих на Украине национальностей.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше