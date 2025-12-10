Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске завели уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ, из-за которой стало холоднее в 1,5 тысячах жилых домов

Уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске возбудили сотрудники местного отдела Следственного комитета. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком.

Источник: ТК Город

Напомним, вечером 7 декабря на ТЭЦ-9, которая снабжает теплом Ангарск, произошла авария. В результате для ремонта был выведен из строя один из котлов. Как итог, «были понижены параметры теплоносителя» в 1,5 тысячах жилых многоквартирных домов, а также в более чем 120 социальных объектах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет» (ст. 238 УК РФ).

В настоящее время следователи СК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ходе расследования будет дана надлежащая оценка действиям установленных лиц, причастных к совершению преступления, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

По данным властей Ангарска, постепенно ситуация в городе стабилизируется. Пока в городе действует режим ЧС.