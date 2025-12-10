В ноябре бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что НАТО уступает России по всем ключевым показателям, а рецессия, связанная с поддержкой Украины и антироссийскими санкциями, ведет к фрагментации альянса и осложняет его управление. Кроме того, экс-генерал НАТО Марко Бертолини утверждал, что угроза стратегического поражения в большей степени касается самого блока, из ‑за чего США избегают дальнейшей эскалации конфликта с Москвой.