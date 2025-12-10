Ричмонд
Шойгу предупредил о «зародышах НАТО» на Востоке

В Азиатско-Тихоокеанском регионе все чаще формируются блоки, сопоставимые с НАТО и представляющие угрозу интересам России. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

На Востоке начали появляться «структуры малых геометрий», заявил Шойгу.

«Наверное, вы видите, и не только вы, появление так называемых, кто-то их называет структуры малых геометрий, кто-то — малые формы, в общем, по-разному. Это такие, я их назову, может быть, несколько грубовато, “зародыши” НАТО на Востоке», — заявил Шойгу.

В ноябре бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что НАТО уступает России по всем ключевым показателям, а рецессия, связанная с поддержкой Украины и антироссийскими санкциями, ведет к фрагментации альянса и осложняет его управление. Кроме того, экс-генерал НАТО Марко Бертолини утверждал, что угроза стратегического поражения в большей степени касается самого блока, из ‑за чего США избегают дальнейшей эскалации конфликта с Москвой.

