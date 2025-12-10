В Улан-Удэ при пожаре в торговом центре пострадали несколько человек

В Улан-Удэ произошел пожар в ТЦ «Баянгол». Пять человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления угарным газом, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Инцидент произошел утром 10 декабря на улице Терешковой. К месту происшествия была направлена пожарно-спасательная техника МЧС России по повышенному номеру вызова. По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.
Пожарные проверяют помещения, угрозы соседним зданиям нет. На месте работают 39 человек и 14 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.
Накануне в Новосибирске произошел пожар в трехэтажном здании педагогического колледжа. По предварительным данным, возгорание началось из-за замыкания электропроводки. Площадь пожара составила около 700 кв. м.