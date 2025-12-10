Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Улан-Удэ при пожаре в торговом центре пострадали несколько человек

Из-за пожара в ТЦ в Улан-Удэ пять человек обратились к медикам. К месту происшествия направлена пожарно-спасательная техника МЧС России по повышенному номеру вызова.

Источник: Аргументы и факты

В Улан-Удэ произошел пожар в ТЦ «Баянгол». Пять человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления угарным газом, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Инцидент произошел утром 10 декабря на улице Терешковой. К месту происшествия была направлена пожарно-спасательная техника МЧС России по повышенному номеру вызова. По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Пожарные проверяют помещения, угрозы соседним зданиям нет. На месте работают 39 человек и 14 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.

Накануне в Новосибирске произошел пожар в трехэтажном здании педагогического колледжа. По предварительным данным, возгорание началось из-за замыкания электропроводки. Площадь пожара составила около 700 кв. м.