Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе детское кресло спасло жизнь ребенка в ДТП

В Уфе детское кресло спасло жизнь ребенка в ДТП.

Источник: госавтоинспекция Уфы / официальный телеграм-канал

В ДТП накануне в Уфе пострадал несовершеннолетний пассажир. По данным госавтоинспекции по городу, 38-летний водитель «Мазды СХ5» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан», которым управлял 32-летний мужчина.

В результате аварии несовершеннолетнего пассажира «Мазды» доставили в больницу, где ему оказали помощь и отпустили.‎ Благодаря детскому креслу ребёнок не получил травм.

«Уважаемые родители! Всегда перевозите детей в автомобиле с использованием детских удерживающих кресел, соответствующих их возрасту, весу и росту», — говорится в сообщении ГАИ.

Ранее в Уфе эвакуатор врезался в попавшие в ДТП машины.