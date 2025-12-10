В Уфе детское кресло спасло жизнь ребенка в ДТП.

В ДТП накануне в Уфе пострадал несовершеннолетний пассажир. По данным госавтоинспекции по городу, 38-летний водитель «Мазды СХ5» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан», которым управлял 32-летний мужчина.
В результате аварии несовершеннолетнего пассажира «Мазды» доставили в больницу, где ему оказали помощь и отпустили. Благодаря детскому креслу ребёнок не получил травм.
«Уважаемые родители! Всегда перевозите детей в автомобиле с использованием детских удерживающих кресел, соответствующих их возрасту, весу и росту», — говорится в сообщении ГАИ.
