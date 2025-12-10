В Афганистане задержали четверых мужчин за косплей «Острых козырьков»

Молодые люди из Афганистана одетые в стиле сериала «Острые козырьки». Видео © X / bsarwary.
Поводом стал видеоролик, где мужчины прогуливаются по улице в стильных чёрных костюмах, пальто и кепках, подражая персонажам сериала. Всего за неделю до задержания они дали интервью местному YouTube-каналу, объяснив свою любовь к классическому стилю и желание в будущем показывать традиционные афганские наряды.
Однако по словам представителя Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайфула Ислама Хайбера, такое поведение нарушает исламские ценности и афганскую культуру.
Ранее Life.ru писал, что россиянам предлагают туры в Афганистан. При этом поехать туда могут только мужчины — их будут охранять вооружённые сопровождающие.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.