Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Афганистане задержали четверых мужчин за косплей «Острых козырьков»

В Афганистане «полиция нравов» задержала четырёх молодых людей за косплей героев популярного британского сериала «Острые козырьки». Инцидент произошёл в посёлке Джебраил провинции Герат на западе страны.

Источник: Life.ru

Молодые люди из Афганистана одетые в стиле сериала «Острые козырьки». Видео © X / bsarwary.

Поводом стал видеоролик, где мужчины прогуливаются по улице в стильных чёрных костюмах, пальто и кепках, подражая персонажам сериала. Всего за неделю до задержания они дали интервью местному YouTube-каналу, объяснив свою любовь к классическому стилю и желание в будущем показывать традиционные афганские наряды.

Однако по словам представителя Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайфула Ислама Хайбера, такое поведение нарушает исламские ценности и афганскую культуру.

Ранее Life.ru писал, что россиянам предлагают туры в Афганистан. При этом поехать туда могут только мужчины — их будут охранять вооружённые сопровождающие.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.