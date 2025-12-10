В Бухаре женщина попыталась утопиться вместе со своими малолетними сыновьями из-за конфликта с супругом

Женщина успела дважды выйти замуж и стать матерью двоих детей. Первый брак оказался неудачным. Во втором браке также часто возникали конфликты. Однажды она узнала, что её второй муж, с которым она состояла в религиозном браке, собирается жениться на другой девушке. Услышав об этом от подруги, женщина в состоянии отчаяния решила не только покончить с собой, но и лишить жизни своих сыновей.
Под предлогом встречи с родственниками она забрала детей из родительского дома и по дороге в махалле «Юзон» Бухарского района сначала бросила в канал одного сына, а затем прыгнула в воду вместе со вторым ребёнком.
Очевидцы происшествия вовремя пришли на помощь: старшего мальчика удалось спасти и немедленно доставить в больницу. Младшего сына мать сама вытащила из воды, и с помощью местных жителей он также был доставлен в медицинское учреждение. К счастью, жизни матери и детей удалось спасти.
Тем не менее, суд по уголовным делам пришёл к выводу, что женщина совершила покушение на умышленное убийство своих несовершеннолетних детей. Согласно приговору суда, она была признана виновной в покушении на убийство и приговорена к четырём годам лишения свободы.