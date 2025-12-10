Ричмонд
В Ташкенте задержан сотрудник паспортного стола, обещавший за взятку оформить ID-карту с «красивым» номером

Vaib.uz (Узбекистан. 10 декабря). Любовь к «красивым» номерам у определённой категории граждан в нашей стране известна давно. Раньше охотились за эффектными номерами для мобильных телефонов и автомобилей, а теперь в моду вошли «красивые» номера для ID-карт.

Источник: Vaib.Uz

Спрос оказался настолько высоким, что ещё в феврале этого года власти заявляли о планах официально продавать «красивые» номера для загранпаспортов, ID-карт, водительских удостоверений и техпаспортов автомобилей. Однако дальше заявлений дело так и не продвинулось.

Но, как известно, там, где есть спрос, всегда находятся и те, кто готов за деньги обойти закон.

Так, житель города Ташкента обратился с заявлением в Управление собственной безопасности МВД. По его словам, сотрудник отдела оформления гражданства Управления координации деятельности органов внутренних дел Шайхантахурского района потребовал у него 1500 долларов за оформление ID-карты с «красивым» номером.

В ходе оперативного мероприятия подозреваемый был задержан с участием понятых в момент получения аванса в размере 1000 долларов из ранее оговорённой суммы.

По данному факту в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (Получение взятки). В настоящее время проводятся следственные действия.