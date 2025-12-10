Стала известна причина эвакуации стерлитамакской школы в Башкирии

Из школы № 19 Стерлитамака сегодня утром эвакуировали учеников и педагогов. В ряде телеграм-каналов распространились сообщения о том, что в столовой учебного заведения произошло возгорание.
В МЧС по Башкирии пояснили, что причиной стала сработка пожарной сигнализации.
«Произошла сработка пожарной сигнализации, была организована эвакуация. После прибытия пожарных подразделений и осмотра горения не обнаружено», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.
