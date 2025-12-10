Ричмонд
Стала известна причина эвакуации стерлитамакской школы в Башкирии

В соцсетях появились ложные сообщения о пожаре в столовой школы № 19 Стерлитамака.

Источник: РИА "Новости"

Из школы № 19 Стерлитамака сегодня утром эвакуировали учеников и педагогов. В ряде телеграм-каналов распространились сообщения о том, что в столовой учебного заведения произошло возгорание.

В МЧС по Башкирии пояснили, что причиной стала сработка пожарной сигнализации.

«Произошла сработка пожарной сигнализации, была организована эвакуация. После прибытия пожарных подразделений и осмотра горения не обнаружено», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии в сгоревшем гараже нашли мертвого мужчину.