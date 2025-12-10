Готовившую из кадета террориста посудомойку будут судить

К длительным срокам лишения свободы за сотрудничество с «Легионом “Свобода России”» и украинскими спецслужбами приговаривали и других фигурантов. Так, чемпионка Украины по пауэрлифтингу Юлия Лемешенко получила 19 лет колонии за диверсии на объектах ТЭК и подготовку теракта против российского офицера, а жительницу Украины осудили на 11 лет за сбор данных о позициях ПВО РФ.