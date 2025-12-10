Ричмонд
Готовившую из кадета террориста посудомойку будут судить

Александра Житенко, которая работает посудомойкой в кадетском корпусе Следственного комитета России имени Александра Невского, предстанет перед судом. Причиной стала попытка вовлечения кадета в террористическую деятельность.

Житенко будет представлена перед судом за попытку вовлечения несовершеннолетнего в запрещенную организацию, указано в материале.

«Женщине в окончательной редакции инкриминируется ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), ч. 1.1 и 4 ст. 205.1 (вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности и финансирование такой деятельности, содействие террористической деятельности)», — указано в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что женщина добровольно вступила в организацию «Легион “Свобода России”» (признана террористической и запрещена на территории РФ) в 2023 году.

Отмечается, что во время бесед с одним из кадетов она формировала у несовершеннолетнего негативное отношение к участникам СВО и представителям правоохранительных органов. Помимо этого, она показывала символику запрещенной организации, пытаясь вовлечь его туда.

К длительным срокам лишения свободы за сотрудничество с «Легионом “Свобода России”» и украинскими спецслужбами приговаривали и других фигурантов. Так, чемпионка Украины по пауэрлифтингу Юлия Лемешенко получила 19 лет колонии за диверсии на объектах ТЭК и подготовку теракта против российского офицера, а жительницу Украины осудили на 11 лет за сбор данных о позициях ПВО РФ.