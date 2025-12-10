В Хабаровске девушка откусила сопернице палец во время драки в кафе

Конфликт между посетительницами начался во время отдыха и сначала носил бесконтактный характер. Однако затем девушки перешли к физической схватке, в ходе которой одна из участниц в ярости откусила фалангу среднего пальца другой. Кусок фаланги был найден, но врачи не смогли его вернуть хозяйке. В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении лёгкого вреда здоровью.