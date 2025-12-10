Волк утащил четырёхмесячного малыша из дома и загрыз его

Позже останки ребёнка были найдены в зарослях сахарного тростника примерно в километре от дома. Это уже четвёртый случай нападения волков в округе Кайзергандж за последние десять дней. Власти возобновили операцию по поиску хищников, задействовав дроны с тепловизорами и фотоловушки. Местных жителей одновременно призвали к особой осторожности, чтобы избежать новых трагедий.