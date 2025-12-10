В Красноярском крае четырех иностранцев лишили гражданства РФ за преступления

В Красноярском крае полицейские депортировали за пределы страны четырех иностранцев, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Как рассказали в региональном МВД, их всех лишили гражданства РФ.
Один из осужденных — 32-летний мужчина — десять лет отбывал наказание за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Еще двое иностранцев 23 и 24 лет провели в заключении три с половиной года за разбойные нападения.
В ведомстве добавили, всего в 2025 году депортировали 133 мигрантов-нарушителей. Полицейские пообещали продолжить работу по этому направлению.