Глава СК следит за проверкой блогерши, засунувшей сына в вакуумный пакет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки, которую начали после того, как блогерша из Саратова Анна Сапарина издевалась над своим сыном в Москве. Женщина засунула ребенка в вакуумный пакет и начала выкачивать воздух. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
— По данному факту следственными органами СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
О самом инциденте стало известно 7 декабря. Блогерша опубликовала в своих соцсетях необычное видео со своим сыном. Ребенок залез в вакуумный пакет, после чего женщина начала выкачивать воздух. Спустя несколько секунд такого эксперимента мальчик начал кричать. Мать выпустила его наружу. Сам ребенок отметил, что ему понравился такой опыт.
Несмотря на это, видео блогерши не понравилось ее подписчикам. Пользователи раскритиковали женщину и потребовали проверить ее семью. В итоге полиция начала искать Сапарину в Москве. Что грозит блогерше и как она оправдывает свой поступок — в материале «Вечерней Москвы».