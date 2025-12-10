Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор украинским шпионам за попытку похищения ребёнка в России

Двое граждан Украины получили длительные сроки за шпионаж, незаконное пересечение границы и попытку похищения сына сотрудника ГУР.

Источник: Аргументы и факты

Калининградский областной суд вынес приговор сотруднику Главного управления разведки Минобороны Украины и его агенту за попытку похищения в России сына сотрудника ГУР. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Виталий Мацюц и Владимир Кушниренко признаны виновными в шпионаже, покушении на похищение человека и незаконном пересечении государственной границы. Суд назначил им 16 и 15 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский посол в Великобритании Андрей Келин отверг выводы опубликованного Лондоном доклада о гибели Дон Стерджесс, в котором ответственность за инцидент в Солсбери вновь пытаются возложить на Москву. В ходе визита в МИД Великобритании дипломат назвал обвинения безосновательными и указал на отсутствие ответов по ключевым вопросам «дела Скрипалей», включая данные о местонахождении и состоянии Сергея и Юлии Скрипаль. Посольство также повторно запросило консульский доступ к гражданам России.