Суд вынес приговор украинским шпионам за попытку похищения ребёнка в России

Ранее сообщалось, что российский посол в Великобритании Андрей Келин отверг выводы опубликованного Лондоном доклада о гибели Дон Стерджесс, в котором ответственность за инцидент в Солсбери вновь пытаются возложить на Москву. В ходе визита в МИД Великобритании дипломат назвал обвинения безосновательными и указал на отсутствие ответов по ключевым вопросам «дела Скрипалей», включая данные о местонахождении и состоянии Сергея и Юлии Скрипаль. Посольство также повторно запросило консульский доступ к гражданам России.