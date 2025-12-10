Суд вынес приговор украинским шпионам за попытку похищения ребёнка в России

Калининградский областной суд вынес приговор сотруднику Главного управления разведки Минобороны Украины и его агенту за попытку похищения в России сына сотрудника ГУР. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Виталий Мацюц и Владимир Кушниренко признаны виновными в шпионаже, покушении на похищение человека и незаконном пересечении государственной границы. Суд назначил им 16 и 15 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что российский посол в Великобритании Андрей Келин отверг выводы опубликованного Лондоном доклада о гибели Дон Стерджесс, в котором ответственность за инцидент в Солсбери вновь пытаются возложить на Москву. В ходе визита в МИД Великобритании дипломат назвал обвинения безосновательными и указал на отсутствие ответов по ключевым вопросам «дела Скрипалей», включая данные о местонахождении и состоянии Сергея и Юлии Скрипаль. Посольство также повторно запросило консульский доступ к гражданам России.