В Бердске мошенник снял ручку с окна у 70-летней пенсионерки в −28 градусов

70-летняя пенсионерка из Бердска едва не замерзла из-за афериста. Под видом мастера он снял у нее ручку с пластикового окна в мороз −28 градусов и потребовал деньги. Об этом КП-Новосибирск сообщает дочка пенсионерки.
Мошенник приехал по объявлению о бесплатной диагностике. Он разобрал механизм, взял 7000 рублей «за работу» и уехал, забрав с собой ручку и оставив окно открытым.
Вернулся он только после угрозы вызова полиции от дочери пенсионерки, после чего выставил ещё один счёт на 10 000 рублей.