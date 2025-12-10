Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бердске мошенник снял ручку с окна у 70-летней пенсионерки в −28 градусов

Мужчина потребовал 17 тысяч рублей, оставив пожилых людей с открытым окном в мороз.

Источник: Комсомольская правда

70-летняя пенсионерка из Бердска едва не замерзла из-за афериста. Под видом мастера он снял у нее ручку с пластикового окна в мороз −28 градусов и потребовал деньги. Об этом КП-Новосибирск сообщает дочка пенсионерки.

Мошенник приехал по объявлению о бесплатной диагностике. Он разобрал механизм, взял 7000 рублей «за работу» и уехал, забрав с собой ручку и оставив окно открытым.

Вернулся он только после угрозы вызова полиции от дочери пенсионерки, после чего выставил ещё один счёт на 10 000 рублей.