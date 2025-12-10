Из-за крупной аварии десятки жителей Башкирии остались без тепла: власти рассказали, когда все восстановят

В башкирском городе Белорецке завершают работы по ликвидации крупной аварии на тепловых сетях, произошедшей возле дома № 66 на улице Кирова. Как сообщил глава администрации Азат Хакимов, в ночное время специалисты приступили к заполнению системы теплоносителем.
Он отметил, что в процессе работ возникла дополнительная, менее значительная неполадка, которую также оперативно устранили. По словам руководителя, объем теплосистемы составляет несколько сотен кубометров, а ее заполнение займет около пяти часов. Хакимов выразил уверенность, что после запуска котлов к вечеру тепло будет подано во всех объектах.
Глава района поблагодарил всех участников восстановительных работ, включая сварщиков, слесарей тепловых сетей и водоканала, а также отдельно упомянул специалистов, обнаруживших место утечки и проводивших операцию на трубопроводе.
Напомним, в результате аварии, произошедшей накануне, без отопления и горячей воды остались более 70 многоквартирных домов, а также ряд социальных учреждений — больницы, школы, детские сады и административные здания. По факту инцидента прокуратура начала проверку.
