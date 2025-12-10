Ричмонд
ФСБ: два агента ГУР собирали данные о границе России и Литвы

Осужденные агенты украинской разведки шпионили за российскими пограничниками на литовской границе. Для сбора данных они использовали дроны, спутниковые снимки и опросы местных жителей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Два агента Главного управления разведки Минобороны Украины, осужденные на длительные сроки, занимались сбором секретных сведений о системе охраны российской государственной границы на участке с Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным контрразведки, операцией руководил 27-летний кадровый сотрудник украинской военной разведки В. Мацюца. Исполнителем выступал 43-летний агент В. Кушниренко с позывным «Боцман».

Для сбора сведений злоумышленники опрашивали жителей литовского приграничья и запускали разведывательные дроны. Кроме того, они использовали спутниковые снимки, предоставленные иностранными спецслужбами.

Преступная деятельность была пресечена оперативниками ФСБ. Суд уже вынес приговор: фигуранты получили 15 и 16 лет лишения свободы.