ФСБ: два агента ГУР собирали данные о границе России и Литвы

Два агента Главного управления разведки Минобороны Украины, осужденные на длительные сроки, занимались сбором секретных сведений о системе охраны российской государственной границы на участке с Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным контрразведки, операцией руководил 27-летний кадровый сотрудник украинской военной разведки В. Мацюца. Исполнителем выступал 43-летний агент В. Кушниренко с позывным «Боцман».
Для сбора сведений злоумышленники опрашивали жителей литовского приграничья и запускали разведывательные дроны. Кроме того, они использовали спутниковые снимки, предоставленные иностранными спецслужбами.
Преступная деятельность была пресечена оперативниками ФСБ. Суд уже вынес приговор: фигуранты получили 15 и 16 лет лишения свободы.