ФСБ: два агента ГУР собирали данные о границе России и Литвы

Два агента Главного управления разведки Минобороны Украины, осужденные на длительные сроки, занимались сбором секретных сведений о системе охраны российской государственной границы на участке с Литвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.