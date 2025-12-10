Ричмонд
Четыре машины попали в ДТП во дворе дома на Солженицына в Ростове

В Ростове две машины после столкновения отбросило на мусорный навес и припаркованные авто.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону четыре машины попали в аварию в одном из дворов в районе проспекта Солженицына, это случилось вечером 9 декабря. Детали происшествия уточнили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, 40-летний водитель «Лада 2114» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Lada Granta Sport. После этого первое авто отбросило на припаркованный автомобиль Jetour X70 Plus, а вторую машин — на навес мусорных контейнеров и припаркованный «ВАЗ 2105».

— Пострадал водитель «Лада 2114». Причины произошедшего выясняются, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Напомним, еще одна массовая авария вечером 9 декабря также произошла в Таганроге. В этом случае машины получили механические повреждения, но пострадавших не было.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

