Четыре машины попали в ДТП во дворе дома на Солженицына в Ростове

Предварительно, 40-летний водитель «Лада 2114» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Lada Granta Sport. После этого первое авто отбросило на припаркованный автомобиль Jetour X70 Plus, а вторую машин — на навес мусорных контейнеров и припаркованный «ВАЗ 2105».