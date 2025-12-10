После избиения кубанской модели в Москве завели уголовное дело

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 33-летняя красавица из поселка Мостовского, оставив 16-летнего сына с бывшим мужем в Краснодаре, уехала искать счастье в Москву несколько лет назад. Но 23 ноября попала в реанимацию после ударов по голове от знакомцев. Врачи провели ей трепанацию черепа, обрили налысо, диагностировали ушиб мозга, гематому и отек. Анжелике предстоит полгода реабилитации. Она с трудом говорит и страдает частичной амнезией.
Пострадавшая опровергла причастность таинственного ухажера Дмитрия, но полиция все равно отрабатывает эту версию.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что родные две недели искали пропавшую кубанскую модель. Сестра подняла тревогу в соцсетях после того, как Анжелика перестала выходить на связь. Поиски продолжались около двух недель.