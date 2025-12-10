После избиения кубанской модели в Москве завели уголовное дело

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 33-летняя красавица из поселка Мостовского, оставив 16-летнего сына с бывшим мужем в Краснодаре, уехала искать счастье в Москву несколько лет назад. Но 23 ноября попала в реанимацию после ударов по голове от знакомцев. Врачи провели ей трепанацию черепа, обрили налысо, диагностировали ушиб мозга, гематому и отек. Анжелике предстоит полгода реабилитации. Она с трудом говорит и страдает частичной амнезией.