РБК-Украина: в Киеве нашли убитым сына первого украинского космонавта Каденюка

По информации агентства, тело 41-летнего мужчины, лежавшее у входной двери, обнаружила его мать и вдова космонавта. На нем были многочисленные ножевые ранения, а в руке зажат нож. Как отмечает агентство, предсмертной записки найдено не было, а характер повреждений может свидетельствовать о борьбе. Уголовное дело открыто по статье об умышленном убийстве.