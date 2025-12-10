Обманутыми дольщиками в Челябинской области и Зауралье заинтересовался СКР

Поводом стали сообщения в СМИ о проблемах граждан, которые вложили средства в строительство домов, но остались без жилья из-за недобросовестных застройщиков. По фактам прекращения строительства и исчезновения компаний уже возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.