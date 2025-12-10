Ричмонд
Обманутыми дольщиками в Челябинской области и Зауралье заинтересовался СКР

Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклады о расследовании уголовных дел.

Источник: Аргументы и факты

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклады о расследовании дел об обмане дольщиков в Челябинской и Курганской областях. Об этом сообщили в телеграм-канале Следкома.

Поводом стали сообщения в СМИ о проблемах граждан, которые вложили средства в строительство домов, но остались без жилья из-за недобросовестных застройщиков. По фактам прекращения строительства и исчезновения компаний уже возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений обоих регионов предоставить подробные отчёты о ходе расследования. Эта ситуация не единична.

Ранее председатель СКР уже запрашивал информацию по аналогичному делу в Челябинской области, где пострадали более 140 семей. Исполнение нового поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.