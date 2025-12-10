В Волгоградской области проводят проверку после отравления лошадей

Ранее издание «Блокнот. Волгоград» сообщало, что в конном клубе «У озера» в Волжском неизвестный мужчина попытался отравить лошадей, влив им в рот кислоту. Как утверждает издание, пострадали пять животных, один конь находится в тяжелом состоянии.