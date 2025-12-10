В Волгоградской области проводят проверку после отравления лошадей

ВОЛГОГРАД, 10 дек — РИА Новости. Полицейские проводят проверку отравления лошадей в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее издание «Блокнот. Волгоград» сообщало, что в конном клубе «У озера» в Волжском неизвестный мужчина попытался отравить лошадей, влив им в рот кислоту. Как утверждает издание, пострадали пять животных, один конь находится в тяжелом состоянии.
«Обращение зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили РИА Новости в полиции.