На подростка завели дело о теракте за поджоги на Московской железной дороге

В свою очередь в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщили ТАСС, что прибывшие на места происшествия сотрудники следственно? оперативных групп обнаружили следы рук и обуви, стеклянную и пластиковую тару, а также фрагмент канистры из полимерного материала со следами горения. «Для реализации задуманного подросток использовал спички, бензин и зажигалку. Все свои действия он, следуя указаниям анонимных кураторов, фиксировал на камеру мобильного телефона», — сказали в полиции.