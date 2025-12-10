Хотел стать инвалидом, но получил отказ: житель Новокуйбышевска разбил монтировкой автомобиль несговорчивого врача

Все случилось летом 2024 года. В полицию обратилась врач горбольницы. Она рассказала, что кто-то повредил ее автомобиль. Ущерб превысил 113 тысяч рублей. Разыскать хулигана не составило труда. Во-первых, он приехал на место преступления на своей машине и «засветил» номерной знак. А во-вторых, он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Просмотрев запись, женщина узнала во вредителе своего пациента. Она рассказала, что 60-летний мужчина также наблюдался у ее мужа-врача и остался недоволен его работой.