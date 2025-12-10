Хотел стать инвалидом, но получил отказ: житель Новокуйбышевска разбил монтировкой автомобиль несговорчивого врача

В Новокуйбышевске вынесли приговор пациенту городской больницы, который отомстил семье несговорчивого врача. Мужчина хотел получить инвалидность, но получил отказ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Все случилось летом 2024 года. В полицию обратилась врач горбольницы. Она рассказала, что кто-то повредил ее автомобиль. Ущерб превысил 113 тысяч рублей. Разыскать хулигана не составило труда. Во-первых, он приехал на место преступления на своей машине и «засветил» номерной знак. А во-вторых, он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Просмотрев запись, женщина узнала во вредителе своего пациента. Она рассказала, что 60-летний мужчина также наблюдался у ее мужа-врача и остался недоволен его работой.
Подозреваемого задержали. Он сразу признал вину и рассказал, почему решил отомстить семье медиков. Оказалось, что ранее мужчина просил супруга женщины помочь с оформлением инвалидности, чтобы решить проблему с кредитом. Однако получил отказ. Недовольный таким решением пациент приехал на парковку больницы и монтировкой разбил автомобиль семьи врачей.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Недавно он предстал перед судом. Тот вынес ему обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Также мужчина полностью возместил причиненный ущерб и выплатил компенсацию за моральный вред.